街道飆車時速破百 男子稱「屎」意來襲

2016-09-17 19:14

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣頭份警分局接獲民眾報案，指上月27日凌晨3點多，有2輛白色轎車在頭份中央路上一路狂飆，時速破一百公里，警方傳喚兩人到案，23歲宋姓男子表示，當晚要趕著載客，另一名32歲鍾姓駕駛則說，因為肚子痛才飆車要趕回家上大號，雙方並不認識，訊後兩人皆依公共危險罪函送。

整條道路都當成是賽車場，警方表示，調閱路口監視器查看，發現從事白牌車司機的宋男與駕駛馬自達白色新車鍾男，就像約定好似的，在頭份自強路口到八德二路口，僅4百公尺距離，一起在夜裡奔馳，時數破百，並在內、外車道時而並行，又互相超越。

警方表示，宋男、鍾男占據道路競速飆車，傳喚兩人到案說明後，沒想到各自飆車理由，讓眾人笑翻天。

警方調查，兩人根本不認識，只是碰巧當晚各自要開往竹南鎮，宋男辯稱，因深夜車少，又趕時間載客人，才會加速。

鍾男則向警方直喊冤，因肚子實在好痛，只想著加速狂奔趕回家上大號，根本沒有要飆車的意思，還無奈說起一個月薪水才3萬多元 ，為了拉一坨屎，竟要被罰。

警方表示，夜晚人、車雖少，但中央路也只限速60公里，宋男、鍾男嚴重超速，明顯在道路上並行競駛，已違反《道路交通管理處罰條例》，訊後將兩人依公共危險罪函送，恐面臨最高9萬元罰單、吊銷駕照。