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公車紅燈直直開 網友：是要直接開去釜山嗎？

2016-09-17  19:45

〔即時新聞／綜合報導〕稍早有網友在《爆料公社》貼出公車駕駛闖紅燈，疾駛而過的影片，讓不少網友嚇傻眼，直呼：「要是真的出意外可是好幾條人命阿！」誇張駕駛行徑讓人不敢苟同。

網友於《爆料公社》貼出公車司機闖紅燈燈的影片，影片中可看見公車整輛疾駛而過，並沒有煞車跡象，直接在南京東路橋下闖紅燈呼嘯而過，貼文網友直言：「完全不顧乘客與用路人的安全，有這麼急嗎？失速公車啊！」網友也留言說：「司機大哥你是想直接開去釜山嗎？」危險駕駛行徑一經po網隨即引發眾議。

雖然司機誇張行徑嚇壞不少人，但也有網友留言表示：「這種小事，誰沒闖過紅燈，就站出來罵吧~」，不料此言一處引起大批網友傻眼圍剿：「他撞到人或人撞到他...照這種連剎車都沒踩的速度，一次都是不只一條命耶」、「這種闖紅燈的車型，車速叫小事？」、「你讓那台公車撞看看，看闖紅燈是小事還大事」。

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  • 公車司機無視交通號誌，大膽闖紅燈，危險駕駛行徑嚇壞路人。（圖擷自爆料公社）

    公車司機無視交通號誌，大膽闖紅燈，危險駕駛行徑嚇壞路人。（圖擷自爆料公社）

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