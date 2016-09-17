獨家》網路誹謗他人 犯罪「平板電腦」被法官沒收
〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名住在員林大潤發附近張姓男子，與鄰居夫妻結怨，為了報復對方，在臉書上公佈對方夫妻倆的地址、職業、嗜好，引發鄰居不滿，以其違反個人資料保護法，一狀告到法院，由於罪證確鑿，張女被判有期徒刑2月，緩刑2年，沒收被告未扣案之華碩ZenPad8.0平板電腦1台（含行動電話門號sim卡1枚），若不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
被告張男與開檳榔攤的告訴人薛氏夫婦是鄰居，雙方長期不睦，今年5月21日張男為了報復對方，以個人帳號，化名「張嘉嘉」在臉書申請註冊，隨即在其留言板上發言「員林市中央里中央路一段○○巷○○號○○鄰長伯，介紹鄰長夫人，皮膚白又嫩，愛檳榔男士可來捧場，不吃可惜，男士鄰長伯名姓薛○○，他也有一種是好，喜歡幹人家的娘下體悠，很特別吧，是他自己介紹的」。
薛氏夫婦看到留言，怒不可遏，截圖報警，懷疑「張嘉嘉」就是鄰居張男，警方傳喚張男到案說明，張某坦承不諱。
薛男告對方誹謗並觸犯個人資料保護法，張男自知理虧，答應就誹謗部分賠償，目前還在協調賠償金額。但張男並不覺得觸犯個資法。
審理此案的法官表示，所謂個人資料，係指自然人之姓名、出生年月日、國民身分證統一編號、護照號碼、特徵、指紋、婚姻、家庭、教育、職業、病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查、犯罪前科、聯絡方式、財務情況、社會活動及其他得以直接或間接方式識別該個人之資料。
法官強調，個人資料之蒐集、處理或利用，應尊重當事人之權益，依誠實 及信用方法為之，不得逾越特定目的之必要範圍。
此外，法官根據刑法第38條之沒收規定「被告使用之除違禁物不問屬於犯罪行為人與否，均應沒收」，所以張男用以誹謗他人的華碩ZenPad8.0平板電腦1台（含行動電話門號sim卡壹枚）應予沒收，若不宜執行沒收，則追徵其價額。
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