難兄難弟一見如故 酒後辱警同送辦

2016-09-17 16:06

〔記者黃美珠／新竹報導〕「哥倆好，1對寶」！年紀相差1歲，姓名也僅差1字的2個羅姓男子，昨天初次見面一見如故，不僅一起烤肉、狂飲還一起脫序、辱警，最後也被銬在一起，今天被移送法辦。

新竹縣竹北警分局山崎派出所昨天深夜11點多獲報，指在轄內坪頂3街、松柏街口有人酒後打架鬧事，聲音大到讓住家不堪其擾。

員警到場後，見35歲羅姓男子上身赤裸的躺在馬路上，且全身酒氣沖天，而36歲有公共危險前科的羅姓男子，則不斷在旁嚷嚷要騎車離開，員警聞言勸阻白衣羅男萬萬不可，還建議他改搭小黃。但白衣羅男卻嗆警「大不了被抓到關起來」，並以「xx娘」辱罵員警，遭警方依公然侮辱、妨害公務等罪嫌逮捕。

這時原癱倒在地的「上空」羅男突然起身，衝向逮捕白衣羅男的2名員警，狀似要幫新朋友解圍，警方也一併將他依妨害公務罪嫌逮捕。

警方直言，因為2男姓名、年紀太像，一度誤以為兩人是兄弟，清查後才發現，雙方只是一見如故的新朋友；2男被捕被帶回派出所後，仍持續在撒野，不僅嗆聲要找電視台記者還作勢要在派出所內便溺，搞得員警人仰馬翻。

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