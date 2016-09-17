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宜蘭縣蘇澳鎮倉庫火警 消防局派員搶救

2016-09-17  15:29

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局今天下午3點10分獲報，指蘇澳鎮新城一路發生倉庫火警，出動馬賽及冬山分隊搶救。

現場指揮官回報，現場為東南碱業公司倉庫起火燃燒，已在3點32分撲滅火勢，無人員傷亡。

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  • 火警現場。（記者江志雄翻攝）

    火警現場。（記者江志雄翻攝）

  • 火警現場。（記者江志雄翻攝）

    火警現場。（記者江志雄翻攝）

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