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賣場宅配員開槍自轟 課長無奈沒勸他打消死意

2016-09-17  15:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城區大潤發賣場徐姓宅配員持改造手槍在卸貨區貨車上，槍抵頭開槍命危，警方追查出徐男持改造手槍金牛座JP-915開槍輕生，警方續追槍械來源。

此外，由於徐男任職大潤發賣場15年，他的前主管安檢課吳姓課長近來得知他不堪經濟壓力，有輕生念頭，16日晚間苦勸徐近3小時，吳男對於無法勸徐打消死意，頗為無奈，面對專案小組，感到自責且無奈。

警方初步調查，51歲徐姓男子沒有前科，但目前網路上販賣JP915手槍與子彈相當氾濫，警方不排除徐男自行上網或透過友人取得槍械，因徐男命危，警方仍待他病情穩定，或過濾他手機內聯絡對象及交往對象，釐清槍彈來源，而這起槍擊案，警方目前排除外力介入，傾向徐男自為成分居高。

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  • 土城警分局專案小組查出大潤發徐姓宅配員持改造JP915金牛座手槍自戕，正追查槍械來源；圖為網路上販售的金牛座手槍。（記者吳仁捷翻攝）

    土城警分局專案小組查出大潤發徐姓宅配員持改造JP915金牛座手槍自戕，正追查槍械來源；圖為網路上販售的金牛座手槍。（記者吳仁捷翻攝）

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