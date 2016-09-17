賣場宅配員開槍自轟 課長無奈沒勸他打消死意

2016-09-17 15:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城區大潤發賣場徐姓宅配員持改造手槍在卸貨區貨車上，槍抵頭開槍命危，警方追查出徐男持改造手槍金牛座JP-915開槍輕生，警方續追槍械來源。

此外，由於徐男任職大潤發賣場15年，他的前主管安檢課吳姓課長近來得知他不堪經濟壓力，有輕生念頭，16日晚間苦勸徐近3小時，吳男對於無法勸徐打消死意，頗為無奈，面對專案小組，感到自責且無奈。

警方初步調查，51歲徐姓男子沒有前科，但目前網路上販賣JP915手槍與子彈相當氾濫，警方不排除徐男自行上網或透過友人取得槍械，因徐男命危，警方仍待他病情穩定，或過濾他手機內聯絡對象及交往對象，釐清槍彈來源，而這起槍擊案，警方目前排除外力介入，傾向徐男自為成分居高。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980