颱風來襲前還結伴登山 消防隊員冒風雨上山救援
2016-09-17 14:06
〔記者吳昇儒／新北報導〕馬勒卡颱風來勢洶洶，台北市一名王姓男子竟帶著賴姓女友人相約到平溪區登山健行，兩人昨天下午4時許上山之後，晚間10點發現迷路，趕緊撥打電話求援。14名警、義消冒著大雨上山救援，今日清晨5時許將兩人順利救下山。
60歲的王姓男子昨日下午4時許與31歲的賴姓女友人從台北開車到平溪國中，要走石燭間到九龍山之間的步道，兩人上山後，發現走錯岔道，在山區迷路，走道石燭間的稜線上，趕緊求援。
新北市消防局第六大隊平溪分隊立刻召集14名警、義消由主管林信富帶隊上山救人；王男向救難人員描繪受困地點周邊地形、物後，約於凌晨2時許，救下受困的王男及賴女。
消防隊員經過一夜的風雨侵襲回到隊上都已經累癱，但仍得全副武裝與馬勒卡颱風作戰。
上山協助的義消痛斥，根本就是浪費社會資源，前一個颱風剛走，後一個也準備要來，晚上8點消防局就一級開設了，還選在當天下午4點才上山，根本就是玩命，還拖消防弟兄下水。
救難人員將2人救下山後，初步檢視兩人並無任何傷勢，不須送醫，讓他們自行離去。
新北市消防局第六大隊呼籲，颱風來襲，民眾應避免靠近山區、海邊，以免發生危險。
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