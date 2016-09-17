颱風夜爆胎 警化身「黑手」救援

2016-09-17 13:51

［記者黃捷／新北報導］颱風「馬勒卡」襲台，新北市淡水警分局中山路派出所長林互享今天凌晨率領員警陸嘉偉、戴得安、張庭榕，漏夜巡邏掌握轄區災情，凌晨1時許在淡金路上發現一輛小轎車沿途閃燈，車速極慢，上前關心才知道小轎車爆胎，警方當場化身「黑手」，花費約10分鐘成功換胎，讓蔡男直讚：「淡水警察真好！」

蔡男向警表示，他晚上開車帶女友到台北遊玩，未料返回淡水住家途中突然爆胎，車廠都已打烊，他又沒有換胎經驗，一時不知所措，只好沿途慢行，所幸遇到警方，才能讓他們趕在颱風來臨前回到家中。