火鍋裝清水、海鮮全臭酸 峇里島豪華團超坑

一晚要價7315台幣的溫泉別墅（De'Uma Lokha Luxury Villas and Spa）。（圖片取自飯店官網）

2016-09-17 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕出國旅遊可以放鬆心情，但有民眾去了峇里島發現住宿、餐飲全都不如預期，氣得向媒體投訴。

《蘋果日報》報導，新竹林小姐（35歲）指控，他們一行20人到峇里島員工旅遊，5天4夜一人團費3萬多元。滿懷期待抵達後，一切都變調。旅行社原先安排一晚要價7315台幣的溫泉別墅「De'Uma Lokha Luxury Villas and Spa」，卻突然更換成一晚才3459元的飯店「Kayu raja Villa」。看夕陽吃海鮮，吃的卻是變質酸臭、整盤都是殼的海鮮。說好的火鍋變成一鍋清水、一碟菜盤、酸掉的丸子。

報導指出，山富旅行社表示，目前已請公司的人處理解決。新竹市消保官劉興振表示，依照《國外旅遊定型化契約》，業者若未履行廣告和契約上內容，消費者可以向消保官申訴，對業者進行求償。