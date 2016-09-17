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領10萬賺2千5 警逮詐騙車手

2016-09-17  13:33

〔記者黃佳琳／高雄報導〕莫蘭蒂颱風肆虐高雄，民眾辛苦清理家園時，張姓男子卻趁機跑到郵局提領詐騙所得贓款，民眾查覺有異報警，警方趕抵當場逮人，還在張男車上及身上搜出48萬8千元，張男坦承犯行，供稱每次提領10萬元就能賺2千5，訊後被警方依詐欺罪送辨。

警方指出，16日晚間9點50分左右，民眾在田寮郵局領款時，發現張姓男子（21歲）行跡可疑，駐足在提款機前一直操作機台沒有離去，民眾報警後，警方立即趕抵現場了解，張男見警方靠近一度想落跑，但仍被警方順利制伏。

員警在張男身上的背包內現金搜出14萬6千元，他開的車上也有現金34萬2千、手機2支，警方詢問他怎麼會有這麼多錢，張男見無法抵賴，只好坦承自已是詐騙車手。

警訊時，張男供稱，一名綽號叫「成哥」的男子把手機、提款卡及密碼交給他，讓他到各處郵局去領錢，只要提領10萬就可分得2500元，當天稍早他前往阿蓮郵局已領過一筆錢後，沒想到卻在田寮郵局被警方逮到；由於張男供詞避重就輕，警訊後先將他依詐欺罪送辨，警方正循線擴大偵辨。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 警方在張男車上搜出鉅額詐騙所得。（記者黃佳琳翻攝）

    警方在張男車上搜出鉅額詐騙所得。（記者黃佳琳翻攝）

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