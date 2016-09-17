風大翻車？小貨車快速公路上翻覆 駕駛輕傷
2016-09-17 13:18
〔記者吳昇儒／基隆報導〕28歲楊姓小貨車駕駛今日中午行經萬瑞快速道路西向8.8公里處時，疑受到颱風影響，加上地面濕滑，整輛車側翻，駕駛自行脫困，送醫救治後幸無大礙。楊男向警方表示，因為該路段剛好在轉彎處，天雨路滑才會一時失控。警方也呼籲颱風天駕車須小心行駛，盡量避免外出，若要駕車定要減速慢行，以免發生危險。
救護人員到場時，楊男已經自行爬出車外待援，車頭撞上一旁護欄，擋風玻璃全毀，佔用內側車道；警方到場後，進行疏導維持單線通車，1小時內將狀況排除。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 車禍
社會‧本日最多瀏覽
- 受刑人釀醬油分紅4萬6 比監所員工薪水高…
- 中秋夜丟擲老鼠炮炸傷人 3飆仔到案送辦
- 「青少年純潔騙殺全國」 塗鴉怪僧屏東落網
- 馬勒卡來襲全台疏散2000多人 明晨解除海陸警報
- 颱風來襲前還結伴登山 消防隊員冒風雨上山救援
網友回應
熱門新聞
- 中職》林哲瑄神演技 沒接殺卻讓裁判好混亂
- 網友長期謾罵 《小時代》男星死因疑網路霸凌
- NBA》威廉斯重返馬刺 成為帕波維奇助手
- NBA》J.R.史密斯留騎士？ 仍是未知數
- 商用不動產轉買為租 商圈價下修 租賃熱度增
- 趕上隋棠進度 名模也懷第2胎！
- 台東天空再現火燒雲
- iPhone 7 Plus雙鏡頭拍攝效果 記者實測
- 颱風又來亂 地景藝術節今暫停
- 馬勒卡靠近北台灣 較大累積雨量降在嘉縣
- MLB》田中將大的初體驗 洋基迷想到王建民
- 美非裔少年掏假槍 遭白人警真槍射殺
- 美腿還不夠過分 正妹胸部放桌上鄉民「好興奮」
- 基隆城隍爺日巡 刑警抬轎
- 馬勒卡來襲！新北動保處及貓狗人協會冒雨救老黑狗
- 日本LPGA》後9洞僅30桿 盧曉晴居第3
- NBA》披湖人戰袍重返聯盟 易建聯：很興奮
- MLB》防禦率史上最低 本季最強終結者是他！
- 小丑女獨立電影成真！瑪格羅比將拍《自殺突擊隊》衍生片
- 馬勒卡颱風目前雨水不多 石門水庫排洪8小時喊停
- 「第一個到達 最後才撤離」 陸軍強調救災義無反顧
- 首屆國際踩舞祭 市長：歡迎來尬舞
- 中職》王勝偉關鍵助殺終結比賽！為兄弟守住一勝（影音）
- 郝、連放眼2018？時力嗆：出來鬧笑話的
- 馬勒卡颱風影響台灣 蔡英文臉書提醒提高警覺
- 大巨蛋再掀波瀾？林洲民臉書痛斥趙藤雄「囂張」
- 小嫻放生老公 拉林宥嘉私奔
- 蘋果本季股價大漲2成
- 異想區 頓悟
- 馬勒卡來襲》宜縣大同、南澳 撤離村民
- 颱風雷達回波影片讓你了！彭啟明：北台灣注意降雨、強風
- （影音）鄭秀文開唱頻走音 台上暴哭「錢還你們」
- 中橫宜蘭支線坍方 單線雙向通行
- 《屍速列車》反派大叔 年輕時帥到撞臉男團成員
- 憲哥好有才！爆笑藏頭詩祝賀小甜甜生日
- 金融股陷泥淖 盈轉虧、虧更多
- 傳軍公教調薪擬公式化 未來也可能「降薪」
- 宜蘭國道客運午後恢復行駛 搭車人潮湧現
- 自由廣場》蓮舫的一中 九二的一中
- T.O.P點名中粉絲別闖家 強國人愛國情操噴發崩潰
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：風大翻車？小貨車快速公路上翻覆 駕駛輕傷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分