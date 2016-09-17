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風大翻車？小貨車快速公路上翻覆 駕駛輕傷

2016-09-17  13:18

〔記者吳昇儒／基隆報導〕28歲楊姓小貨車駕駛今日中午行經萬瑞快速道路西向8.8公里處時，疑受到颱風影響，加上地面濕滑，整輛車側翻，駕駛自行脫困，送醫救治後幸無大礙。楊男向警方表示，因為該路段剛好在轉彎處，天雨路滑才會一時失控。警方也呼籲颱風天駕車須小心行駛，盡量避免外出，若要駕車定要減速慢行，以免發生危險。

救護人員到場時，楊男已經自行爬出車外待援，車頭撞上一旁護欄，擋風玻璃全毀，佔用內側車道；警方到場後，進行疏導維持單線通車，1小時內將狀況排除。

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  • 小貨車疑似受到颱風影響加上天雨路滑翻覆。（記者吳昇儒攝）

    小貨車疑似受到颱風影響加上天雨路滑翻覆。（記者吳昇儒攝）

  • 駕駛自行脫困求援，送醫後並無大礙。（記者吳昇儒攝）

    駕駛自行脫困求援，送醫後並無大礙。（記者吳昇儒攝）

  • 拖吊人員準備將車頭吊起，清理車道。（記者吳昇儒攝）

    拖吊人員準備將車頭吊起，清理車道。（記者吳昇儒攝）

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