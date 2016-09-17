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社子島纖維工廠火警 消防局急抽河水灌救

社子島纖維工廠火警。（記者陳恩惠翻攝）

2016-09-17  13:09

〔記者陳恩惠／台北報導〕位於台北市延平北餎七段106巷327弄一間工廠，今天中午突然發生火警，目前有大量濃煙冒出，由於工廠內疑似堆放危險的化學物品，消防局呼籲民眾要配合救災人員管制，不要太靠近火場。

台北市消防局119勤指中心，今天中午12時9分據報，位於社子島的纖維工廠冒出濃煙，立即派出水箱車16輛、特種車3輛、救護車2輛共64名救災救護人員前往，現場因水源不足，緊急抽河水灌救中。

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  • 消防局派出大批人車前往搶救。（記者陳恩惠翻攝）

    消防局派出大批人車前往搶救。（記者陳恩惠翻攝）

  • 由於現場水源不足，緊急抽河水搶救。（記者陳恩惠翻攝）

    由於現場水源不足，緊急抽河水搶救。（記者陳恩惠翻攝）

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