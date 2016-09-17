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台中犯案逃回彰化 小偷被休假警認出當場呆了...

2016-09-17  12:51

〔記者許國楨／台中報導〕蔡姓水電工因染毒耗盡積蓄，多年來因缺錢購毒，趁著工作之便在雲嘉南及彰投地區犯下數十起竊案，上週他刻意騎車到台中犯下破窗侵入車內竊案再逃回彰化老家，未料3天後竟在員林街頭被承辦該案的台中休假員警撞見逮捕，讓原以為可以逃過查緝的蔡男當場呆若木雞，久久說不出話。

警方調查，48歲蔡男原本工作穩定與務農父親住在彰化山區，10年前接觸毒品後人生變調，尤其父親過世後更是變本加厲，因缺錢購毒除花光積蓄，還因入不敷出四處借錢，親戚鄰居無不見人就閃，他轉而趁著工作之便在雲嘉南及彰投地區犯下數十起竊案。

蔡男上週二在彰化租機車後首度來到台中尋找犯案目標，當天凌晨行經東興路時，發現一部停放路旁自小客車內有只頗精緻的包包鎖定，勘察許久先將機車停在附近，接著步行前往破窗侵入車內偷走內有現金、證件的皮包，得手後還刻意繞路回去牽機車，企圖混淆警方偵辦。

被害車主隔天驚見車內手提包不翼而飛，損失將近5萬元向第一分局公益派出所報案，警方過濾數十支路口監視器發現身穿短袖上衣、頭戴鴨舌帽的男子涉有重嫌，進一步鎖定男子騎乘的出租機車以車追人，終於查出竊賊是進出監所頻繁的蔡姓列管慣竊。

只是蔡男因居無定所讓查緝一度陷入膠著，沒想到3天後承辦該案的專案小組梁姓員警休假返家時，竟瞥見蔡男在員林街頭遊蕩，立即通知成員並暗中跟監後見機不可失上前盤查逮人，起出剩餘的3600元贓款及安毒、吸食器等證物。

蔡男警訊中坦承犯案，供稱自以為沒在台中市區犯過案，租車又繞路的行徑讓警方無從查起，未料逃回老家竟還是被揪出﹔警方則在訊後將全案依竊盜、毒品罪嫌送辦。

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  • 蔡男鎖定路旁自小客破窗侵入車內行竊財物。（記者許國楨翻攝）（記者許國楨攝）

    蔡男鎖定路旁自小客破窗侵入車內行竊財物。（記者許國楨翻攝）（記者許國楨攝）

  • 蔡男得手後拿著贓物刻意繞路回去牽機車，企圖混淆警方偵辦。（記者許國楨翻攝）

    蔡男得手後拿著贓物刻意繞路回去牽機車，企圖混淆警方偵辦。（記者許國楨翻攝）

  • 蔡男得手後拿著贓物刻意繞路回去牽機車，企圖混淆警方偵辦。（記者許國楨翻攝）

    蔡男得手後拿著贓物刻意繞路回去牽機車，企圖混淆警方偵辦。（記者許國楨翻攝）

  • 警方起出剩餘的3600元贓款。（記者許國楨翻攝）

    警方起出剩餘的3600元贓款。（記者許國楨翻攝）

  • 警方同時起出安毒。（記者許國楨翻攝）

    警方同時起出安毒。（記者許國楨翻攝）

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