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高雄輕軌首傳撞傷人 老翁疑闖越路口釀禍

2016-09-17  12:16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄輕軌今天上午傳出車禍，一名騎腳踏車的老翁疑似闖越路口，與輕軌列車發生擦撞，這也是輕軌上路來，第一次發生有人受傷的交通車禍，老翁經送往阮綜合醫院治療，手腳輕微擦傷，不願受訪。

高雄捷運公司指出，今天上午10時40幾分，一名騎腳踏車老翁，疑似闖越輕軌夢時代站北側的台肥公司路口，與一輛輕軌車頭發生擦撞，當時現場有義交指揮，老翁本來已經穿越路口，不知何故又突然折返，再度經過路口時發生車禍。

輕軌列車經過路口時，車速約時速30公里，也有響警示聲，目前現場狀況已排除，恢復正常行駛。

阮綜合醫院指出，老翁的手腳有輕微擦傷，家屬已趕到醫院照料，並表達不願受訪。

事故原因正由前鎮分局調查中，警方將調閱路口的監視影帶，進一步調查。

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  • 高雄輕軌列車今日行經台肥公司路口時，雨一名騎單車的老翁發生擦撞，腳踏車卡在列車下，所姓老翁只受輕傷。（警方提供）

    高雄輕軌列車今日行經台肥公司路口時，雨一名騎單車的老翁發生擦撞，腳踏車卡在列車下，所姓老翁只受輕傷。（警方提供）

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