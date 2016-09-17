送珍珠項鍊追婦人 老翁遭拒告侵占

2016-09-17 11:45

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名年約70歲的老翁，疑因追求50歲已婚郭姓婦人不成，憤而提告郭女侵占送她的珍珠項鍊及借用的雨衣，但老翁事後稱不想提告了，加上郭婦主觀上無侵占犯意，新北地檢署因此予郭婦不起訴處分。

老翁指控，今年1月郭婦在KTV向他借用雨衣及珍珠項鍊，經他多次催討，對方均拒絕返還，因此提告。但開庭時卻改口稱，一切都是誤會一場，珍珠項鍊是他送給郭婦，對方有說要還給他，因雙方時間無法配合才未歸還，他沒有要提告了。

郭婦否認犯行，供稱老翁要送珍珠項鍊給她，她不願收下，對方卻堅持說「沒關係，你就留著」，她只好代為保管，步出KTV時因下大雨，她才向對方借了雨衣，事後有相約要歸還物品。

檢方認為，郭婦經警方通知到場後，已將物品交由警方轉給老翁，且郭婦並未將物品變賣，主觀上無侵占犯意及不法意圖，認定罪嫌不足不起訴。