風雨後八掌溪湍急 釣客不慎溺斃

2016-09-17 11:07

〔記者曾迺強／竹崎報導〕嘉義縣竹崎鄉昨晚傳出釣客溺水意外，一名林姓釣客在八掌溪上游靠近光華國小附近的支流溺水，因颱風過後水勢湍急，林姓男子被救起時已無生命跡象，檢警今天將相驗釐清溺斃原因。

警方調查，住在番路鄉的林姓男子（53歲）昨上午外出，家屬直到接近傍晚未見林男返家，驅車前往搜尋，只見他常去的釣魚點地上徒留斷裂的釣竿與釣魚用具，嚇得趕緊報案請消防人員協尋。

嘉義縣消防局第三大隊指出，昨下午7點5分獲報竹崎鄉八掌溪上游有釣客失蹤，立即派三和、奮起湖等分隊及義消前往搶救，現場經過「莫蘭蒂」颱風洗禮後，水勢湍急且有多處暗流，搶救非常困難，搜救人員以繩索固定，彼此戒護在溪流搜尋，終在一處溪底石縫處找到無生命跡象的林男，交由警方及家屬處理。