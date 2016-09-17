大甲溪3釣客夜半受困沙洲 消防平安救出

消防人員泳渡到沙洲後，準備讓受困（白上衣）過溪。（記者李忠憲攝）

2016-09-17 11:08

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市消防局昨日晚間9點半獲報，位於豐原區近石岡區，石岡水壩下游的舊山線鐵道花樑鋼橋往下游約150公尺處的沙洲，有3人受困。警消立刻出動救災、救護車10輛，船艇2艘，34名警義消，於15分鐘趕抵現場，大隊長楊純凱也到場指揮。

搜救人員發現，受困的3名男子在沙洲上生火，暫無生命危險。經利用拋繩槍牽引繩索至沙洲，並由搜救人員泳渡至對岸接觸3人後，依序讓他們穿救生衣，晚間近12時利用繩索順利救出父子吳慶堂、吳啟瑞及友人林重吉3人。

3人表示，他們當天一早就去那邊釣魚，下午5時還向家人說準備要回家，豈知溪水突然暴漲走不開，原本還打算隔天早上再走，但家人已先通報119。

中市消防局第一大隊大隊長楊純凱表示，該處為禁止釣魚區域，3人在此處釣魚期間已非颱風一級開設，是否觸法交由局本部討論，另也將移請第三河川局進行裁罰。他也呼籲民眾，颱風及下雨期間切勿到河川及海邊，以免遭遇意外。