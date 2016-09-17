唐穗山失聯登山客平安下山 警消確認入山僅2人

2016-09-17 10:43

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕馬勒卡颱風襲台，桃園市傳出有4名登山客在復興區唐穗山失聯，警方、消防人員今早7點集結入山搜索，10點半接獲通知，指稱入山的登山客已經平安下山，警消確認入山的只有2名登山客非4人，林姓男子、陳姓女子於14日入山。

警、消表示，昨天下午5點多，1名李姓男子向警方報案，復興區唐穗山登山口1輛銀色小客車，已停了2天未移動，擔心車主是否無法趕在颱風前下山，光華派出所透過車號連絡陳姓女車主，車主透露其林姓兒子與友人一同到唐穗山登山，同行友人疑有3人，兒子14日上山但沒說何時下山。

昨天晚上山區濃霧搜尋不易，警、消及林務局共8人今早7點入山搜尋，10點半接獲通報有2名登山客已平安下山，警消詢問林男、陳女確認，上山的僅有2人非4人，警方已將2人帶往派出所休息。（11：12更新）