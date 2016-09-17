男子趁颱風天竊取漂流木 栽在熱心民眾手中

警方經查李姓嫌犯共竊取3支扁柏、2支紅檜，因漂流木直徑約32至36公分、長度達3、4公尺，載運過程相當明顯。 （警方提供）

2016-09-17 10:35

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣49歲李姓男子16日趁著莫蘭蒂及馬勒卡雙颱交會空窗期，夥同另3名犯嫌，開著貨車到木瓜溪河床竊取紅檜等珍貴漂流木，因行跡詭異遭民眾檢舉，警方攔查後當場人贓俱獲，全案依違反森林法、刑法竊盜罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。

莫蘭蒂颱風剛離境，馬勒卡又緊追在後，瞬間大雨造成花蓮山區崩塌沖刷，境內多條水域及出海口堆滿漂流木，李男因覬覦颱風過後漂流橫躺在木瓜溪河床上的紅檜及扁柏，邀來另3名犯嫌，利用車輛、絞盤鋼索等工具協助搬運，不法行徑全被民眾目擊後，以電話向警方檢舉。

警方表示，李姓主嫌等人開著2輛得利卡自小客貨車在木瓜溪與花蓮溪河床交界處移動，並以工具吊取漂流木，經查共有3支扁柏、2支紅檜，因漂流木直徑約32至36公分、長度達3、4公尺，載運過程相當明顯、行徑十分囂張。

保七總隊第九大隊長廖正成說，4人帶回偵訊後坦承犯行，全案依涉犯森林法、刑法竊盜等罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦，由於盜伐林木將面臨森林法第50至52條罰則，並遭求處1年以上、7年以下徒刑，且併科高額罰金，呼籲民眾切勿涉險並觸犯法令。

花蓮林管處表示，漂流木屬於國有財產，未經公告不得私自撿拾，颱風警報解除後，林管處即與縣府人員針對境內主要河川漂流木進行勘查、註記、辨識、檢尺、打撈、集運等工作，經一個月時間統籌整理後，才會依法公告開放民眾自由撿拾。