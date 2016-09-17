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馬勒卡來襲全台疏散2000多人 明晨解除海陸警報

中央災害應變中心上午9點進行馬勒卡颱風第4次工作會報。（資料照，記者陳薏云攝）

2016-09-17  10:33

〔記者陳薏云／新北報導〕中央災害應變中心上午9點進行馬勒卡颱風第4次工作會報，統計已有路樹、市招倒塌等災情共計45件，氣象局表示，馬勒卡以每小時15公里速度向北轉北北東進行，暴風圈已進入台灣東半部陸地，預測馬勒卡颱風將於明天凌晨脫離陸地，清晨將有望解除海陸警報。

另新北市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣等4縣市共疏散撤離2658人，其中以新北市撤離1350人最多。

消防署統計，全台路樹倒塌、招牌掉落、落石等災情共計45件。其中以台北市居多。

電力部分，因莫蘭蒂颱風，全台曾108萬3928戶停電，待修復9萬3267戶，其中屏東縣仍有8萬餘戶停電，由於部分道路中斷，須等到19日晚間11時才能完全修復。

全國曾停水戶數72萬2699戶，待復水6350戶，行動基地台受損3351座，待修復821座，市話受損1萬8280戶，待修復1萬2459戶。

公路部分，台7甲91K曾因災害封閉，已於今早7時許單線搶通。目前仍有3處中斷，分別為台20線2處（勤和～復興路段、摩天）、台23線1處（花蓮縣富里鄉豐南村），預計月底修復完畢。

空運部分，國內航線取消126班，國際取消57班、延誤9班次。

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  • 氣象局表示，預測馬勒卡颱風將於18日凌晨脫離陸地，清晨將有望解除海陸警報。（圖取自氣象局網站）

    氣象局表示，預測馬勒卡颱風將於18日凌晨脫離陸地，清晨將有望解除海陸警報。（圖取自氣象局網站）

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