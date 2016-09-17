馬勒卡襲台 桃園唐穗山4登山客失聯

2016-09-17 09:25

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕馬勒卡颱風襲台，桃園市有4名登山客在復興區唐穗山失聯，警方、消防人員今早7點集結入山搜索中。

警、消表示，昨天下午5點多，李姓男子向警方報案，復興區唐穗山登山口1輛銀色小客車，已停了2天未移動，擔心車主是否無法趕在颱風前下山，光華派出所透過車號連絡陳姓車主，查出是其兒子與友人共4人一同到唐穗山登山，兒子14日上山，沒說預計何時下山，也連絡不上他。

警方向巴陵消防分隊報案，昨晚山區起霧、搜救不易，警、消及林務局共8人，於今早7點集結入山搜尋中。