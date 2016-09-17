化療發展超友誼關係 租屋藏小三卻被她當砲房

一名罹癌的蘇姓男子，與同做化療的女病患發生婚外情。圖與新聞無關。（情境照）

2016-09-17 08:14

〔即時新聞／綜合報導〕一名罹癌的蘇姓男子，與同做化療的女病患發生婚外情，他租屋給女方住，但女方卻在租屋處與前男友藕斷絲連，發生關係。男子控女子詐欺，男子的妻子則控2人妨害家庭，台北地檢署最後全部不起訴。

《蘋果日報》報導，年近40的蘇姓男子因罹癌接受化療，期間認識了女病友，兩人發展出超友誼關係。蘇男幫女病友租套房，向大享齊人之福，沒想到女病友與前男友仍有聯繫，甚至拿他租的套房發生關係，氣得蘇姓男子提告詐欺。

報導指出，蘇妻聽聞荒謬事件後無法原諒丈夫，控告2人妨害家庭。女病友表示，是蘇男主動拿錢出來，而非她騙他租屋，況且她在生病，不可能與蘇男發生性關係，因此沒有妨害家庭。檢察官認為，整起事件事證不足，全都不起訴。