救災工人怨被當「流浪狗」！公所反轟待命還喝酒

沙包防災示意圖，與文無關。（資料照）

2016-09-17 07:57

〔即時新聞／綜合報導〕為了防範中颱馬勒卡，新北市汐止區公所請承包商派人待命防災，但有工人抱怨遭區公所當「流浪狗」，區公所則反嗆，工人待命時渾身酒氣。

《蘋果日報》報導，現場待命工人表示，他們從昨天（16日）上午8點開始工作，待到今天凌晨4點多，待命期間汐止區公所未提供食物和水，且不提供床休息，他們只能在區公所外就地待命。

報導指出，面對工人指控，汐止區公所工友反駁，說區公所內飲水機並未限制工人取用，公所本來就沒有提供工人的飲食與其他生活相關物品，須由工人自己或承包商準備。此外，工人在待命期間飲酒，讓公所內保全及工友相當困擾。