受刑人釀醬油分紅4萬6 比監所員工薪水高…
2016-09-17 07:31
每年為國庫挹注超過6000萬元營收的屏監醬油工場。（資料照，記者李立法攝）
〔即時新聞／綜合報導〕近年來食安風暴頻傳，使得屏東監獄生產的「鼎新醬油」格外搶手。參與生產的受刑人本月分紅領得4萬6千元勞作金，相當優渥。
《蘋果日報》報導，1971年起，屏東農專（現改制國立屏東科技大學）技術指導屏監生產醬油，因以古法釀造，深受外界肯定。本月鼎新醬油熱銷，受刑人領得4萬6千元勞作金。月薪不到4萬的監所員工眼紅抱怨，他們是罪人，政府養還作息正常，竟能單月領4萬多。
報導指出，對於釀醬油領得的勞作金，有受刑人說希望成為出獄後的創業基金。屏監秘書吳照明則表示，是因為這個月業績好才領4萬多元，平時月領僅1、2萬元。吳照明表示，依法務部《監所勞作金給付管理辦》法，勞作金分配是收入扣除成本支出、給被害人補償，剩餘5成平分給所有參與製作的受刑人。
本報報導，屏監7月起醬油產能增加50％，年產量從240噸提高到360噸，去年「鼎新醬油」為國庫挹注6500萬元營收，居全國各監所之冠，明年可望挑戰億元大關，儘管擴充產能，鼎新醬油依然供不應求。
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