五角大廈：聯軍空襲擊斃IS宣傳頭子

2016-09-17 05:04

〔中央社〕美國五角大廈今天表示，聯軍9月7日對敘利亞發動的空襲行動，擊斃1名伊斯蘭國（IS）高層頭目，他被認為是該組織的新聞部長，而1週前聯軍的空襲行動剛剷除IS的頭號戰略家。

法新社報導，五角大廈發言人庫克（Peter Cook）表示，又名瓦伊勒博士（Dr. Wa'il）的法亞德（Wa'ilAdil Hasan Salman al-Fayad）已於9月7日針對敘利亞北部城市拉卡（Raqa）附近的精準空襲行動中被擊斃。拉卡是伊斯蘭國的事實上首都。

庫克說，「瓦伊勒負責監督製作顯示刑求和處決的恐怖分子宣傳影片」，並形容他是伊斯蘭國的最高層頭目之一，他也是8月30日遭擊斃的伊斯蘭國發言人阿德納尼（Abu Mohamed al-Adnani）的親密夥伴。

路透社報導，五角大廈今天表示，美國主導的聯軍9月7日空襲行動，已擊斃伊斯蘭國的宣傳頭目。

五角大廈發言人庫克發表聲明說，那起空襲針對敘利亞城市拉卡附近，鎖定並擊殺了法亞德，法亞德又名瓦伊勒博士（Dr. Wa'il）。

五角大廈表示，瓦伊勒是伊斯蘭國的新聞部長以及領導機構「資深諮議會」（Senior Shura Council）的重要成員。