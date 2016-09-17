炸彈客攻擊巴基斯坦清真寺 28死數十傷

2016-09-17 05:00

〔中央社〕官員指出，1名塔利班（Taliban）自殺炸彈客週五在巴基斯坦西北部落區引爆炸藥，造成當時在清真寺禱告民眾28死和數十人受傷。

莫哈曼德（Mohmand）部落區副首長艾克巴（Naveed Akbar）告訴法新社，「至少28人死亡，30人受傷。」

另1名地方政府官員證實了這項消息。