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情侶吵架被誤當搶劫 警調解...咦！他是通緝犯

2016-09-17  01:13

〔記者劉慶侯／台北報導〕昨日晚間8時30分，台北市中山北路2段11巷內疑似發生搶劫事件，男女間並有拉扯情況；警方據報到場調查，才知是34歲女與黃姓男友之間的感情和債務糾紛。

據謝女向警方表示，她與黃男是債務問題，因知悉黃男在這附近出沒，所以特別在現場等對方。

不過警方在查證雙方身分後，另查知黃男為通緝犯，全案依規定辦理。

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  • 有民眾拍攝到兩人在巷內拉扯，一度懷疑是當街強盜事件。（記者劉慶侯翻攝自爆料公社。

    有民眾拍攝到兩人在巷內拉扯，一度懷疑是當街強盜事件。（記者劉慶侯翻攝自爆料公社。

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