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機車被壓在轎車底下 女騎士命危

2016-09-17  00:27

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北大橋位於北市的下橋處，昨天深夜發生一起嚴重車禍，葉姓男子駕車往東區時，行經延平北路口，突然傳來重大撞擊聲，趕緊煞車停下察看，驚見李姓女騎士及機車不知何時卡在車底下，民眾發現打119求救，救護員到場檢傷，發現李女失去生命跡象，經送醫救治仍在急救中；至於肇禍原因仍在調監視器還原中。

台北市消防局昨天晚間10時08分接獲民眾通報，表示北市民權西與延平北路的交叉路口傳出車禍，立刻派出1部救護車2名人員前往搶救，救護人員到場，發現女騎士與機車被壓在汽車底下，45歲的李女當時已無呼吸心跳，立刻送往馬偕醫院救治。

「怎麼會這樣？我沒看到她啊！」駕駛汽車的33歲葉姓男子，呆立路旁不知所措，葉家雙親據報，神情焦急趕到，一家三口同樣呆立在路旁，由於機車卡在汽車底盤下，警方與拖吊車費一番功夫，才將機車拖出採證，至於肇事責任的釐清，仍待進一步鑑定。

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  • 台北大橋下橋處，16日深夜發生汽車和機車車禍。（記者陳恩惠攝）

    台北大橋下橋處，16日深夜發生汽車和機車車禍。（記者陳恩惠攝）

  • 警方將機車拖出汽車底部後採證拍照。（記者陳恩惠攝）

    警方將機車拖出汽車底部後採證拍照。（記者陳恩惠攝）

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