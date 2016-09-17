機車被壓在轎車底下 女騎士命危
2016-09-17 00:27
〔記者陳恩惠／台北報導〕台北大橋位於北市的下橋處，昨天深夜發生一起嚴重車禍，葉姓男子駕車往東區時，行經延平北路口，突然傳來重大撞擊聲，趕緊煞車停下察看，驚見李姓女騎士及機車不知何時卡在車底下，民眾發現打119求救，救護員到場檢傷，發現李女失去生命跡象，經送醫救治仍在急救中；至於肇禍原因仍在調監視器還原中。
台北市消防局昨天晚間10時08分接獲民眾通報，表示北市民權西與延平北路的交叉路口傳出車禍，立刻派出1部救護車2名人員前往搶救，救護人員到場，發現女騎士與機車被壓在汽車底下，45歲的李女當時已無呼吸心跳，立刻送往馬偕醫院救治。
「怎麼會這樣？我沒看到她啊！」駕駛汽車的33歲葉姓男子，呆立路旁不知所措，葉家雙親據報，神情焦急趕到，一家三口同樣呆立在路旁，由於機車卡在汽車底盤下，警方與拖吊車費一番功夫，才將機車拖出採證，至於肇事責任的釐清，仍待進一步鑑定。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 馬勒卡來襲 雙北、基宜花5縣市17日停班停課
- 退休軍公教子女教育補助年耗10億 立委籲刪
- 美設立大西洋首個海洋保護區
- 峇里島觀光船爆炸 兩死廿傷
- 契子女中秋回娘家 熱鬧鎮瀾宮
- 宜蘭椅設計大賞 龍華湯椅獲佳作
- 九如陸橋、鼓山三路 變泥河
- 申報不實落差 基隆農林漁牧產值大衰退
- 交通事故死亡 自行車佔5％
- 麻衣曬兒照 台塑金孫正面萌樣首曝光
- 莫蘭蒂重創浙江 官員勘災「出淤泥而不染」丟官
- 連夜搶修 仍有38萬多戶停電
- 《超人氣 超聯名》Jessica Alba X DL 1961
- 《軟襯衫 小女人》格紋襯衫指標品牌Rails Clothing
- 《健康充電站》胰臟癌醫學講座
- 南迴公路 雨中搶通了
- 《時尚星二代》出道 從小訓練！
- 民眾快儲水！ 馬勒卡挾豪雨 原水濁度恐飆高
- 立委：年金發放標準應一致
- 自由廣場》麵包不需要九二共識
- 《時尚大腕》吉吉哈蒂德三棲代言
- 蘋果iPhone 7今開賣 曜石黑到貨少台果粉搶現貨
- 馬勒卡逼近 暴風圈進入台灣東部陸地
- 中秋拜守護神 田間插土地公拐
- 強國粉絲闖家門 T.O.P整夜受驚急求饒
- 驚！《小時代》28歲男星疑自殺身亡
- 生活可樂罐 神開的補習班
- 異想區 相依偎
- 李玟甜笑好想要 時裝免費打包
- 風雨見人心 墾丁民宿、餐廳低調送暖
- 連假來西門紅樓 尋寶聽音樂
- 妻夫木聰新婚亮相 熱擁男友綾野剛
- 美加州殺人鯨 禁繁衍禁表演
- 全台農損6億 高屏最慘
- 亞洲盃女排錦標賽》扳倒伊朗長人陣 台灣今爭分組第2
- 災損逾13億 市長向中央求援
- 林正義：台灣參與 ICAO意願 已傳達給北京
- 紐約新地標曝光 將媲美巴黎鐵塔
- （影音）Energy風潮延燒 陳沂舒子晨都是迷妹
- 大聯盟級規格 鋒哥雕像明揭幕
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：機車被壓在轎車底下 女騎士命危
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分