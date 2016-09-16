苗市早餐店暗夜火警 內部全燒燬
2016-09-16 23:41
苗栗市天雲街一家早餐店發生火警，現場火舌四竄。（記者張勳騰攝）
〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市天雲街一家早餐店，今晚10分20分被對面的店家發現冒出陣陣濃煙，趕緊打119，消防人員趕抵時，火勢一發不可收拾，火舌竄天，因鐵門深鎖，消防人員利用鐵鋸把大門鋸開，火場於40分鐘後撲滅，內部全付之一炬，起火原因及損失正進一步調查中。
苗栗縣消防局據報，立即調派大批人車到場灌救，現場大火四竄，因鐵門深鎖，灌救不易，兩名消防隊員趴在地上利用大門的空隙引水灌救，隨即再利用鐵鋸將鐵門鋸開個大洞，才順利灌救。
火場因緊臨民宅，周邊的住戶緊急逃出屋外，早餐店的鄧姓女店主的家人憂心的趕到現場，猛打手機找人，所幸她不在店內也及時回覆，得知她平安後，家人才鬆了口氣，她趕到現場，看到早餐店全付之一炬，滿臉愁容。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 馬勒卡來襲 雙北、基宜花5縣市17日停班停課
- 退休軍公教子女教育補助年耗10億 立委籲刪
- 國軍步槍意象圖 有人酸有人挺
- 女神「婚」頭 亞曼達二見鍾情被套牢
- 竹北》紅磚人行道「漆」騙人 掉漆露餡？
- 美設立大西洋首個海洋保護區
- 差4次破百K 林威廷︰勇敢出棒
- 軍警消醫護總動員// 颱風天搶救產婦
- 「土地公拐」祈護 金雞文化季揭幕
- 麻衣曬兒照 台塑金孫正面萌樣首曝光
- 莫蘭蒂重創浙江 官員勘災「出淤泥而不染」丟官
- 驚！《小時代》28歲男星疑自殺身亡
- 車潮未爆量》雪隧小塞 蘇花算順暢
- 馬勒卡颱風來襲 交通資訊異動一覽
- 連假首日 國道北高4小時30分
- 酒糟膚沒防曬！ 當心病況惡化
- 議員來看防颱 座車卻擋住救護車出入口
- 一度喊停 英放行中資核電廠
- 全台農損6億 高屏最慘
- 《健康充電站》胰臟癌醫學講座
- 《超潮流 超跨界》Andrea Pompilio X Onitsuka Tiger
- 《時尚星二代》Louis Vuitton，瑟琳娜女戰神
- 差點遭爆頭狂怒 殷仔攔小費安撫
- 宇多田光念亡母 年底可望上《紅白》
- 蕭亞軒秋節曬床照示愛小男友
- 《超潮流 超跨界》Ken Block X DC Shoes
- 申報不實落差 基隆農林漁牧產值大衰退
- 馬勒卡強度續增 暴風圈擴大
- 83歲老院長救眼球 冒險穿越鐵皮陣
- 連夜搶修 仍有38萬多戶停電
- 民眾快儲水！ 馬勒卡挾豪雨 原水濁度恐飆高
- 後山土石崩 紅葉村民急逃命
- 大樂透、今彩539 開獎囉！
- 排球》遭地主大逆轉 台灣隊週日與中國爭四強
- 甲狀腺機能低下 心情課業直直落
- 採訪烏坎衝突 香港5記者遭扣留
- 《時尚新才女》Accessorize 英式復古
- 富創聯貸80億 繳息正常
- 魏蔓俗村姑 硬貼王傳一
- 雙北YouBike明晨停止營運 捷運、公車減班
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：苗市早餐店暗夜火警 內部全燒燬
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分