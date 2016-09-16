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苗市早餐店暗夜火警 內部全燒燬

苗栗市天雲街一家早餐店發生火警，現場火舌四竄。（記者張勳騰攝）

2016-09-16  23:41

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市天雲街一家早餐店，今晚10分20分被對面的店家發現冒出陣陣濃煙，趕緊打119，消防人員趕抵時，火勢一發不可收拾，火舌竄天，因鐵門深鎖，消防人員利用鐵鋸把大門鋸開，火場於40分鐘後撲滅，內部全付之一炬，起火原因及損失正進一步調查中。

苗栗縣消防局據報，立即調派大批人車到場灌救，現場大火四竄，因鐵門深鎖，灌救不易，兩名消防隊員趴在地上利用大門的空隙引水灌救，隨即再利用鐵鋸將鐵門鋸開個大洞，才順利灌救。

火場因緊臨民宅，周邊的住戶緊急逃出屋外，早餐店的鄧姓女店主的家人憂心的趕到現場，猛打手機找人，所幸她不在店內也及時回覆，得知她平安後，家人才鬆了口氣，她趕到現場，看到早餐店全付之一炬，滿臉愁容。

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  • 因鐵門深鎖，消防人員趴在地上灌救。（記者張勳騰攝）

    因鐵門深鎖，消防人員趴在地上灌救。（記者張勳騰攝）

  • 消防人員用電鋸破門救火。（記者張勳騰攝）

    消防人員用電鋸破門救火。（記者張勳騰攝）

  • 早餐店內部全付之一炬。（記者張勳騰攝）

    早餐店內部全付之一炬。（記者張勳騰攝）

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