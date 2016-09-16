獨家》個工美容師遭迷姦 APP智取下藥狼
〔記者王捷／台南報導〕35歲熟女個工美華（化名）今年3月喝了兩口劉姓男客帶來的咖啡，在工作室遭劉迷姦、偷走美華5千多元，劉男為刪除自己來過的痕跡，打開美華的手機想要刪掉通訊紀錄，沒想到美華安裝了一款防盜APP，順利拍下劉男狼蹤，美華忍辱到警所報案，這個月判決出爐，劉男因涉嫌加重性侵、強盜等罪背叛10年2個月徒刑。
美華說，若不是缺錢誰想當美容師？他晚間在小吃部坐檯，凌晨過後就到工作室接客人，劉男在今年初有到工作室來消費，所以在今年3月劉又登門時，她才沒有戒心。當時劉男帶了兩杯黑咖啡，因為她不喜歡喝不加糖的咖啡，所以才喝兩口意思一下，沒想到劉男竟然在咖啡裡放了4顆強力安眠藥，接著她就不省人事，做她這一行是社會弱勢，也沒有法律保障，還好歹徒只有性侵，沒有殺她滅口。
美華清醒後發現下體疼痛、頭暈腦脹，查看手機時發現防盜APP通知有人入侵她的手機，這才發現一張劉男的照片，她這才聯想有可能是遭到劉男迷姦，起初她不敢報案，擔心受到警方為難，把劉男照片截圖PO在網路上指稱劉男下藥迷姦，美華恩客看到後發動肉搜，但劉男一律辯稱謠言止於智者，關閉臉書。
在客人勸說下，美華才決定報案，並將劉男的照片提供給警方，警方獲得情資後很快就找上劉男，但是劉男起初不願承認，但當警方問劉男既然沒有迷暈美華，為何會入侵美華手機？這時劉男才無話可說，坦承在網路上看到有人在賣迷姦藥丸，買了2瓶共16顆藥丸，並在咖啡內用了4顆迷姦美華，他性侵美華2次後，偷走美華包包內的現金，並想侵入美華的手機刪去邀約才被拍下畫面。
由於警方未查扣剩下的12顆藥丸，懷疑遭到迷姦的可能不只美華，檢方也認為，劉男有正當工作，是有計畫的犯罪，當庭將劉男羈押，劉男被押後態度轉變，要求與美華民事和解，賠償美華30萬元，其中20萬元還是劉男女友幫忙出資，這個月法院判決出爐，劉男因為涉及加重強制性交、妨害秘密及強盜，遭判10年4個月徒刑，還給美華公道。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 馬勒卡來襲 雙北、基宜花5縣市17日停班停課
- 退休軍公教子女教育補助年耗10億 立委籲刪
- 國軍步槍意象圖 有人酸有人挺
- 女神「婚」頭 亞曼達二見鍾情被套牢
- 竹北》紅磚人行道「漆」騙人 掉漆露餡？
- 美設立大西洋首個海洋保護區
- 差4次破百K 林威廷︰勇敢出棒
- 軍警消醫護總動員// 颱風天搶救產婦
- 「土地公拐」祈護 金雞文化季揭幕
- 麻衣曬兒照 台塑金孫正面萌樣首曝光
- 莫蘭蒂重創浙江 官員勘災「出淤泥而不染」丟官
- 驚！《小時代》28歲男星疑自殺身亡
- 車潮未爆量》雪隧小塞 蘇花算順暢
- 馬勒卡颱風來襲 交通資訊異動一覽
- 連假首日 國道北高4小時30分
- 酒糟膚沒防曬！ 當心病況惡化
- 議員來看防颱 座車卻擋住救護車出入口
- 一度喊停 英放行中資核電廠
- 全台農損6億 高屏最慘
- 《健康充電站》胰臟癌醫學講座
- 《超潮流 超跨界》Andrea Pompilio X Onitsuka Tiger
- 《時尚星二代》Louis Vuitton，瑟琳娜女戰神
- 差點遭爆頭狂怒 殷仔攔小費安撫
- 宇多田光念亡母 年底可望上《紅白》
- 蕭亞軒秋節曬床照示愛小男友
- 《超潮流 超跨界》Ken Block X DC Shoes
- 申報不實落差 基隆農林漁牧產值大衰退
- 馬勒卡強度續增 暴風圈擴大
- 83歲老院長救眼球 冒險穿越鐵皮陣
- 連夜搶修 仍有38萬多戶停電
- 民眾快儲水！ 馬勒卡挾豪雨 原水濁度恐飆高
- 後山土石崩 紅葉村民急逃命
- 大樂透、今彩539 開獎囉！
- 排球》遭地主大逆轉 台灣隊週日與中國爭四強
- 甲狀腺機能低下 心情課業直直落
- 採訪烏坎衝突 香港5記者遭扣留
- 《時尚新才女》Accessorize 英式復古
- 富創聯貸80億 繳息正常
- 魏蔓俗村姑 硬貼王傳一
- 雙北YouBike明晨停止營運 捷運、公車減班
標題：獨家》個工美容師遭迷姦 APP智取下藥狼
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email