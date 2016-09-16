獨家》個工美容師遭迷姦 APP智取下藥狼

2016-09-16 23:00

〔記者王捷／台南報導〕35歲熟女個工美華（化名）今年3月喝了兩口劉姓男客帶來的咖啡，在工作室遭劉迷姦、偷走美華5千多元，劉男為刪除自己來過的痕跡，打開美華的手機想要刪掉通訊紀錄，沒想到美華安裝了一款防盜APP，順利拍下劉男狼蹤，美華忍辱到警所報案，這個月判決出爐，劉男因涉嫌加重性侵、強盜等罪背叛10年2個月徒刑。

美華說，若不是缺錢誰想當美容師？他晚間在小吃部坐檯，凌晨過後就到工作室接客人，劉男在今年初有到工作室來消費，所以在今年3月劉又登門時，她才沒有戒心。當時劉男帶了兩杯黑咖啡，因為她不喜歡喝不加糖的咖啡，所以才喝兩口意思一下，沒想到劉男竟然在咖啡裡放了4顆強力安眠藥，接著她就不省人事，做她這一行是社會弱勢，也沒有法律保障，還好歹徒只有性侵，沒有殺她滅口。

美華清醒後發現下體疼痛、頭暈腦脹，查看手機時發現防盜APP通知有人入侵她的手機，這才發現一張劉男的照片，她這才聯想有可能是遭到劉男迷姦，起初她不敢報案，擔心受到警方為難，把劉男照片截圖PO在網路上指稱劉男下藥迷姦，美華恩客看到後發動肉搜，但劉男一律辯稱謠言止於智者，關閉臉書。

在客人勸說下，美華才決定報案，並將劉男的照片提供給警方，警方獲得情資後很快就找上劉男，但是劉男起初不願承認，但當警方問劉男既然沒有迷暈美華，為何會入侵美華手機？這時劉男才無話可說，坦承在網路上看到有人在賣迷姦藥丸，買了2瓶共16顆藥丸，並在咖啡內用了4顆迷姦美華，他性侵美華2次後，偷走美華包包內的現金，並想侵入美華的手機刪去邀約才被拍下畫面。

由於警方未查扣剩下的12顆藥丸，懷疑遭到迷姦的可能不只美華，檢方也認為，劉男有正當工作，是有計畫的犯罪，當庭將劉男羈押，劉男被押後態度轉變，要求與美華民事和解，賠償美華30萬元，其中20萬元還是劉男女友幫忙出資，這個月法院判決出爐，劉男因為涉及加重強制性交、妨害秘密及強盜，遭判10年4個月徒刑，還給美華公道。