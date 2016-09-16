中秋買烤肉也能抓壞人 抓寶通緝犯：「五告衰」
2016-09-16 22:10
〔記者王捷／台南報導〕台南市警四分局督察組教官李文男，好不容易熬到颱風警戒結束，再累也要回家跟妻小團員，他忍著睡意跟妻子一起出門去採買烤肉食材，沒想到這時看到鄭姓通緝犯，騎車一邊等紅燈一邊抓寶可夢，原本李文男想上前勸鄭男不要邊騎車邊抓寶，沒想到鄭男越看越眼熟，李文男才識出鄭男是通緝犯，立刻跳下車逮人，將鄭男送到地檢署歸案。
李文男放假、回家平常都會攜帶警用電腦在身上，查緝可疑的車輛，甚至會帶著妻子一起騎車、散步時也會隨時查贓，相當敬業，雖然妻子偶有怨言，要李文男不要把工作帶回家，但也很佩服丈夫的工作精神，還常常在丈夫勤務之餘，陪著丈夫出門，把查緝可疑人車當成運動。
15日颱風剛過，災防中心一級開設解除，月亮稍稍露臉，李文男也卸下重擔回家準備與妻小賞月過中秋，他與妻子騎著機車到永康的市場準備烤肉食材，沒想到在等紅燈時發現鄭男正在玩寶可夢，有正義感的李文男正想上前勸鄭男，便突然止住，因為覺得鄭男越看越眼熟，可能是轄區通報的詐欺通緝犯。
李文男要妻子先回家，他下車偷偷拿出警用電腦查了鄭男車牌，確定鄭男通緝身分，立即上前表明自己是警察，呼叫支援將鄭男逮捕。鄭男被捕後抱怨，自己有夠衰，以為警方都在忙風災，沒空抓壞人，自己才會放鬆警戒。
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