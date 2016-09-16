大潤發停車場驚傳槍響 疑員工開槍自盡

2016-09-16 21:50

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城區永安街大潤發賣場停車場內，今晚近9點驚傳52歲男子於車內舉槍自盡，該男疑為大潤發員工，車內沒發現遺書，傷者後腦杓有外傷，意識昏迷送亞東醫院。

土城警方已到場蒐證，並封鎖現場，釐清男子輕生原因，及槍枝來源。

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