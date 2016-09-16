高雄港發現無名男屍 警呼籲家屬指認

2016-09-16 21:12

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄港警今天下午1點15分許，於高雄港119號碼頭（旗津）海面發現一具男性無名屍體，警方呼籲家屬指認。

高雄港警表示，死者年約45到60歲，身高160到165公分左右，身材壯碩，蓄平頭，前額微禿，著深綠色長袖上衣、灰色長褲及藍色四角內褲，發現時沒穿鞋。

陳姓承辦員警說，死者手上佩戴手錶及戒指，左胸刺有大鬼頭刺青，右背刺有小鬼頭刺青，左右肩膀有浪花圖騰刺青，右手無名指前端缺1小指。

陳警員表示，死亡時間及死因須待明天由法醫相驗，初步檢視大體身上無外傷，期讓家屬指認，讓死者早日入土為安，洽電：（07）5617138。