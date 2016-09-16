土城KTV打架 警方帶回4人釐清案情

2016-09-16 20:43

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城區中央路二段一間KTV今晚7點許傳出打架，2名越南籍勞工因敬酒糾紛引發衝突，潘男持木條打傷阮男手臂，民眾誤報有10多人鬥毆警方啟動快打，但到場發現只有2人爭執，共帶回潘、阮2人及2名阮男友人。

警方獲報之初，報案的越南女子誤傳為打群架鬥毆，甚至還有一方撂來幫派份子、飆車族，但警方到場只發現爛醉的潘某及阮某。

阮男及其友人供稱，潘嫌平日相當和善，因酒醉導致失控，不願提告追究，遭毆打的阮姓男子與2名友人都已離開警局，潘某則因酒醉仍由土城派出所管束，將待他酒醒後讓他離去。