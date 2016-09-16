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水老鼠非法撿漂流木 2嫌衝撞警車罪加一等。

2016-09-16  20:28

〔記者謝介裕／南投報導〕貓捉老鼠﹗南投縣濁水溪水里鄉水域，因颱風過後出現漂流木，鄭姓、蔡姓2名男子未經許可前往打撈、撿拾（坊間慣以「水老鼠」稱之），赫見巡邏員警，還涉嫌將12塊扁柏丟棄，並2度駕車衝撞警車逃逸，但最後仍被逮捕到案，可說是罪加一等，16日訊後，警方依違反森林法、妨害公務、強盜等罪嫌移送南投地檢署偵辦。

保安警察第7總隊第6大隊副大隊長張竣翔研判，莫蘭蒂颱風過境後，依往年慣例應會有許多漂流木隨洪水而下，致水老鼠蠢蠢欲動。15日下午6時許，夥同林務局南投林管處人員沿濁水溪沿岸巡邏，果然在水里鄉水域發現水老鼠蹤影，遂立刻驅車展開緝捕行動。

怎料，鄭姓、蔡姓2名男子非但不聽勸，還涉嫌駕車衝撞警方偵防車後，試圖銷毀事證，把撿拾放置車內的滯留木棄置河床後，離去時第2度衝撞警車逃逸，警方基於安全考量，雖未緊追在後追緝，但透過調閱沿路監視器，確定涉案對象後，也在2小時內將2嫌逮捕到案。

保7第6大隊副大隊長張竣翔指出，一般非法撿拾漂（滯）流木，均依違反森林法究辦，但犯嫌駕車衝撞偵防車，行徑實在惡劣，並增加妨害公務、強盜2項罪名，呼籲社會大眾以該案為鑑，勿心存僥倖，以免得不償失。

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  • 保7第6大隊將水老鼠非法撿拾的12塊扁柏等林木，連同衝撞警車的嫌犯車子一併查扣在案。（記者謝介裕翻攝）

    保7第6大隊將水老鼠非法撿拾的12塊扁柏等林木，連同衝撞警車的嫌犯車子一併查扣在案。（記者謝介裕翻攝）

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