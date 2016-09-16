連灌4瓶感冒藥水變酒駕 男子挨罰撤銷成功

2016-09-16 20:31

［記者鄭淑婷／桃園報導］陳姓男子因重感冒連喝4瓶感冒藥水後騎車，被警方攔查測出酒測值0.18超標，挨罰9萬元，他自認無辜提出行政訴訟，桃園地院法官認為陳男主觀上無故意及過失，判決撤銷裁罰。

判決指出，陳男104年2月18日中午，騎機車行經桃園市中壢區永興路，被警方攔查並實施酒測，酒測值0.18超標被開罰9萬元，並吊銷機車駕照，3年內不得考照；陳男解釋自己因重感冒連喝4瓶感冒藥水，可能裡頭含有酒精成分，他向監理單位申訴無效向法院提出行政訴訟。

陳男出庭時表示，他真的沒有喝酒騎車，當天早上因重感冒身體不舒服，想趕快好起來一連灌了4瓶感冒藥水，果然感覺身體發熱冒汗，怎知1小時後騎機車被攔檢變成酒駕，買藥水時藥師明明告知裡頭不含酒精成分。

陳男提出感冒藥水為證，法官檢視外包裝及玻璃瓶身標示的成分，上頭都寫著不含酒精，但函衛福部鑑定確認裡頭的賦形劑含有酒精成分，只是一般民眾無法從外包裝得知，認定陳男無故意或過失，判決撤銷裁罰。