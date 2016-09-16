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嘉市資收場火勢已撲滅 起火原因調查中

資源回收場火警，警消人員勘查火點。（記者丁偉杰攝）

2016-09-16  19:45

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市青年街近老吸街一間資源回收場，晚間7點多傳火警，消防隊到場拉水線灌救，所幸火勢及時被撲滅，未造成人員傷亡。

詳細起火原因，相關單位正調查中。

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