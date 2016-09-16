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獨家》北市大直國小塗鴨客 又在屏東犯案被逮

2016-09-16  19:33

〔記者劉慶侯／台北報導〕北市大直國小周邊日前遭人塗鴨寫下「青少年純潔騙殺全國」文字，造成驚恐，被鎖定涉案的張姓男子，今日被屏東潮洲分局中山派出所逮獲。

警方調查，有妨害兵役、竊盜、強盜、毀損案前科的張嫌，戶籍雖認在為台北市戶政事務所，但居無定所。

警方表示，張嫌在台北市大直國小案發後，疑立即潛往桃園、台中、屏東等地，又同樣寫下「青少年純潔騙殺全國」文字。

警方清查，張嫌涉及犯罪地點：台北市大直國小週邊7處。中壢火車站旁人行地下道1處。台中市烏日區中山路計有3處。潮州鎮民治橋及週邊燈桿2處。

警方表示，台北市大直國小周邊的變電箱、圍牆、電線桿等7處，日前疑遭人塗鴨寫下「青少年純潔騙殺全國」的文字，雖然語意不明，字體又扭曲，但因太過密集出現，仍引發校園安全疑慮。

警方和里長獲報前往蒐證調查，分別在校園門口的變電箱、圍牆邊電線桿、騎樓牆壁、商家鐵桿上，麵包店冷氣機室外機，共計約有7處被塗鴨。

警方表示，位在台北市大直街的大直國小，是日前有學童家長送孩子上學時，在距離學校約百公尺處的變電箱等多處，發現以黑色或紅色粗奇異筆寫著「青少年純潔騙殺全國」的幾個大字。由於近來才發生小燈泡被殺害命案，立即引發家長恐慌。

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  • 張嫌在屏東潮洲又犯下同樣案件。（記者劉慶侯翻攝）

    張嫌在屏東潮洲又犯下同樣案件。（記者劉慶侯翻攝）

  • 張嫌被拍下影像。（記者劉慶侯翻攝）

    張嫌被拍下影像。（記者劉慶侯翻攝）

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