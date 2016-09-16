下坡轉彎輾斃路倒民眾 男子驅車跑警局自首

2016-09-16 18:59

〔記者廖雪茹／關西報導〕一名61歲邵姓男子昨晚駕駛自小客車，行經關西鎮羅馬公路（118號縣道）返家途中，在38.8k處的下坡轉彎處，涉嫌輾過41歲林姓路倒男子；邵男事後到桃園市龍潭分局高平派出所自首，警方初步調查邵男沒有酒駕，可能因天色暗，下坡轉彎煞車不及而肇事。

新埔警分局調查，家住台北市的邵姓男子向警方自首說，昨天中秋節，他駕駛自小客車到桃園市復興區中高遶拜訪朋友，晚上駕車離開，走118號縣道準備上龍潭交流道返家；但在行經新竹縣關西鎮38.8k處下坡處，一轉彎卻發現馬路上有東西，他緊急煞車，卻來不及了。

邵男說，因案發地點沒有路燈，視線不良，初起他以為是塊木頭，但下車查看，卻發現是人，當場嚇壞了；因對當地不熟，慌亂下隨即上車離開，並直驅高平所自首。

警方表示，昨晚10點多獲報，118號縣道金鳥樂園附近發生車禍，有人受傷；警消趕抵現場時，發現林姓男子橫躺在車道上，因為被車子輾過，頭破血流，已無生命徵象。而事後自首坦承開車輾到人的邵男，並無驗出酒測值，警方在其自小客車的右後輪框，採證到疑似林男的血跡。

由於邵男在肇事後駛離現場，且無協助報案救人，今天偵訊後警方將邵男依過失致死和肇逃罪嫌移送新竹地檢署偵辦，並將建請縣府檢討、改善當地交通，以維護人車安全。