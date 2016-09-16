住宅火災警報器發揮功效 佳里老夫妻逃過一劫
2016-09-16 18:26
〔記者楊金城／台南報導〕上週深夜佳里發生1起民宅火警，老夫婦因裝設住宅式火災警報器發揮功效，幸運逃過一劫，佳里消防分隊正推廣免費為獨居老人、低收入戶、窄巷住戶裝設火災警報器，不少人以為是來詐騙的，消防員邱上益說，「真的好康」，免費安裝是市府、消防局的美意，減少民宅火警保障民眾生命財產安全。
一般市售住宅火災煙霧警報器售價在500元左右，台南市消防局4年前開始為各區弱勢家戶免費裝設火災警報器，第一消防大隊大隊長丁春能說，人在睡眠時，對聲響最為敏感，如裝設火災警報器是多一份保障，一般市民自費裝設最好。
每個消防分隊分配裝設火災警報器依轄區人口區分，像第三消防大隊佳里分隊今年將裝設135戶，分隊長謝浩銘表示，台南市消防局大力推動住宅式火災警報器，就是為了讓民眾居家環境更安全，也希望未來消防隊員為住宅免費安裝住警器時，別再把消防弟兄當作是詐騙集團了。
消防分隊安裝住警器，優先順序為獨居老人、低收入戶和消防車難以進入滅火的狹窄巷弄住戶。
隊員邱上益說，住警器裝設位置以有火源的廚房、客廳為主，只要偵測到煙霧就會發出警報聲通知住戶。
上週佳里這起住宅火警在凌晨2點半發生，退休師老夫婦自費裝設住警器，在發出聲響吵醒熟睡屋主後查覺是客廳冷氣機及衣物椅子起火，立刻從屋後逃生，鄰居也聽到警報聲後報案，消防分隊獲報快速抵達現場撲滅火勢，消防員在火場搜索時發現住警器還在作動，可見住警器發揮示警功效。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 砍完慰問金、恐刪教育補助...軍公教福利時代將結束？
- 小模喇舌FBI帥哥 影片遭上傳「崩潰大哭」！
- 《屍速》馬東錫搞笑重演 活屍見他一秒轉頭
- 今明有收垃圾 再視「馬勒卡」調整
- NBA》諾威斯基2年合約打不完？ 「打完1年再看看」
- 強風吹不倒 恆春iphone7準時開賣
- NBA》與主持人PK丟紙球大賽慘敗 艾佛森：讓他的啦！
- （北市）政策轉彎！ 公幼明年增14班
- 小琉球狀況慘 全島沒電沒水也無法加油
- 藍營要中客只去「九二」縣市 達人排出這款行程…
- 81歲老兵上央視 嘆孫輩都是「小台獨」
- 《屍速列車》2大Bug 網友解密讓你秒懂
- 馬勒卡颱風來襲 台鐵明日北迴宜蘭全線停駛
- 《軟襯衫 小女人》格紋襯衫指標品牌Rails Clothing
- 柯有倫為戲穿女裝 林予晞肚皮舞處女秀
- 解除台灣高層訪美限制 美議員提案
- 同樣是久居國外…老農、年金不能領 軍公教月退照領
- 200安像背後靈 大王先破本土紀錄
- 他泡在稻田泳池拍片 告訴你花蓮玉里農田受損有多嚴重
- 福井鐵道文物館紅到日本 新幹線鐵道員二度造訪
- 906暴雨成災 賴清德澄清非治水無效
- 峇里島觀光船爆炸 兩死廿傷
- 企業辦桌摸彩 送暖家扶親子
- 他們這樣說鋒／像自己人 情緒被牽動
- 中職》林益全觸擊 只是想贏球
- 深夜撞車人離去 中午發現死溝裡
- 蕭亞軒秋節曬床照示愛小男友
- 這樣買iPhone 7最狂！ 澳少年排隊不忘返校考試
- 天降五根大木樁 刺穿透天厝
- 馬勒卡來襲 花蓮明停止上班上課
- 六甲大丘園產業道路中斷 待搶修
- 足球》內馬爾：我希望自己能成為金球獎前三
- MLB》雙城把握4分大局贏球 老虎外卡落後1.5場
- 依雲高球賽首輪 曾雅妮龔怡萍並列15
- 自由廣場》媽寶的颱風假
- 雙颱連襲 雪霸繼續封山
- 亞洲挑戰盃》搶4強門票 我今演「韓」戰
- 長髮張芸京甩「京爺」 計畫閃婚後生2胎
- 張芸京存款剩3000 媽心疼女兒閉嘴苦撐
- 北市啟動防颱撤離 河濱公園散步民眾仍多
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：住宅火災警報器發揮功效 佳里老夫妻逃過一劫
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分