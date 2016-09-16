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住宅火災警報器發揮功效 佳里老夫妻逃過一劫

2016-09-16  18:26

〔記者楊金城／台南報導〕上週深夜佳里發生1起民宅火警，老夫婦因裝設住宅式火災警報器發揮功效，幸運逃過一劫，佳里消防分隊正推廣免費為獨居老人、低收入戶、窄巷住戶裝設火災警報器，不少人以為是來詐騙的，消防員邱上益說，「真的好康」，免費安裝是市府、消防局的美意，減少民宅火警保障民眾生命財產安全。

一般市售住宅火災煙霧警報器售價在500元左右，台南市消防局4年前開始為各區弱勢家戶免費裝設火災警報器，第一消防大隊大隊長丁春能說，人在睡眠時，對聲響最為敏感，如裝設火災警報器是多一份保障，一般市民自費裝設最好。

每個消防分隊分配裝設火災警報器依轄區人口區分，像第三消防大隊佳里分隊今年將裝設135戶，分隊長謝浩銘表示，台南市消防局大力推動住宅式火災警報器，就是為了讓民眾居家環境更安全，也希望未來消防隊員為住宅免費安裝住警器時，別再把消防弟兄當作是詐騙集團了。

消防分隊安裝住警器，優先順序為獨居老人、低收入戶和消防車難以進入滅火的狹窄巷弄住戶。

隊員邱上益說，住警器裝設位置以有火源的廚房、客廳為主，只要偵測到煙霧就會發出警報聲通知住戶。

上週佳里這起住宅火警在凌晨2點半發生，退休師老夫婦自費裝設住警器，在發出聲響吵醒熟睡屋主後查覺是客廳冷氣機及衣物椅子起火，立刻從屋後逃生，鄰居也聽到警報聲後報案，消防分隊獲報快速抵達現場撲滅火勢，消防員在火場搜索時發現住警器還在作動，可見住警器發揮示警功效。

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  • 住警器裝設在客廳和廚房為主。（記者楊金城攝）

    住警器裝設在客廳和廚房為主。（記者楊金城攝）

  • 佳里消防分隊向民眾宣導住警器。（記者楊金城攝）

    佳里消防分隊向民眾宣導住警器。（記者楊金城攝）

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