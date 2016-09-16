姊弟因生意鬧翻 揮電擊棒雙方互毆

2016-09-16 18:27

〔記者吳仁捷／新北報導〕王姓姊弟因做生意鬧翻，胞弟與2名友人要到胞姊住處拿回自稱是個人物品，但姊姊一開門，姊弟就發生口角，胞姊返回住處拿出電擊棒揮舞，雙方5人當場互毆，經三峽警分局員警到場制止，雙方互控傷害，姊弟鬩牆鬧上警局，警方今日將雙方函送法辦。

三峽警分局三峽派出所7日獲報，三峽區復興路80巷10號民眾鬥毆滋事，警方啟動快打警力趕抵，發現5名男女互毆，其中1女揮舞電擊棒，警方喝斥隔開雙方釐清案情。

警方調查，34歲王姓犯嫌為36歲王姓女子胞弟，姊弟2人因投資生意糾紛，王男夥同何姓留姓2人到胞姊住處，聲稱要搬回自己的物品，王姊開門後，與其胞弟起口角，40歲的林姓姊夫也阻擋其小舅子等人入內，推擠間爆發肢體衝突。

王姊擔心丈夫難敵對方，突衝入屋內拿出電擊棒揮舞、企圖趕跑不速之客，警方及時趕到，避免衝突擴大。

但雙方對於互毆都互不讓步，堅持提出傷害告訴，警訊後將姊弟5人依傷害罪嫌移送新北法檢偵辦。

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