台東警強颱夜破獲裝熟詐團 逮18人
2016-09-16 17:48
［記者王秀亭／台東報導］「猜猜我是誰？」以黃姓、林姓嫌犯為首的詐騙集團，從去年12月至今年9月，以裝熟手法行騙，不法所得達2千萬元，台東警方會同刑事警察局、基隆市警察局、台東憲兵隊等單位，在強颱莫蘭蒂侵台當晚，兵分多路，將詐騙集團一舉逮獲，並冒著強風豪雨及山區落石危險，將嫌犯帶回台東偵訊，車上嫌犯驚嚇之餘忍不住讚嘆，台東警察開車技術好。
台東長濱地區一名陳姓婦人，去年10月間接獲自稱教會友人電話，哭訴投資生意給廠商的貨款被耽誤，急需現金10萬元，請陳婦先匯款應急，陳婦平時交往單純，又很信任教友，立即匯款，歹徒詐騙得逞，台東縣警局獲報後立即調查偵辦。
台東縣警局刑警大隊經長期佈線查訪及跟監蒐證，掌握相關線索後，14日晚間會同相關單位，無畏莫蘭蒂颱風侵襲夾帶的強風豪雨，在新北市三重區、蘆洲區等處展開搜索，逮捕18名嫌犯並查扣改造短槍、子彈、手機、提款卡、存摺及現金等證物。
台東警方表示，該集團以「猜猜我是誰」的詐騙老梗行騙全台，截至目前已成功詐騙76名被害人，不法所得高達2千萬元，此一集團成員相當年輕，平日不務正業游手好閒，並藉由幫派背景拉攏招募新成員，以張貼辦門號、手機、車貸換現金的訊息，吸引缺錢者加入詐騙機手、車手，及買賣人頭帳戶工作賺取暴利。
台東警方將林嫌移送台東地檢署偵辦，羈押2人，其餘成員以新台幣5到10萬元不等交保候傳，全案仍持續清查被害人數及集團相關犯嫌中。
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