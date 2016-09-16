納骨塔免來 水上鄉民退席拒聽說明會

水上鄉中和村居民表達反對納骨塔興建案立場。（記者林宜樟攝）

2016-09-16 17:35

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府日前提出在水上鄉忠和村興建「富貴山莊」納骨塔，業者今天下午召開說明會，雖有約兩百多名村民到場，但會議才召開不到10分鐘，居民便離席抗議，宣告流會。

這場「富貴山莊」納骨塔展業說明會，在忠和村社區活動中心舉辦，水上鄉長劉敬祥、縣議員王啓澧、林緗亭、林沐惠、林寶瓶、陳保仁、詹琬蓁，及水上鄉代表會副主席賴振亮、代表簡瑞峰、林明志、吳建霖、陳德榮、黃詠隆、林芳琪、陸怡蓁都到場關心；但說明會才剛進行講解基地位置時，忽然有民眾高喊抗議「不想聽了」，隨即離席，其餘居民也紛紛離開。

簡瑞峰說，他是在地人，竟然最近才知村內有納骨塔興建案，他認為納骨塔帶來的喪葬人潮、車輛會影響交通，也會影響在地地價，堅決反對；在大多數村民都不知此案的情況下，才連署幾天，就已取得兩百多位居民簽名反對，隨後他並與反對居民拿著抗議布條，高喊「我們不要納骨塔」。

劉敬祥則說，納骨塔興建案主管機關是縣府，縣府來文告知詢問公所意見，公所乃回文表示要求召開公聽會，由於納骨塔會影響居民安寧，公所與鄉親一致，採反對立場；忠和村長張順興也表示反對。

富貴山庄經理王藝臻則解釋，納骨塔興建地點位於增光寺旁小路內，並非在縣道165線嘉白公路旁，且非高塔，而是三樓建築，對景觀及居民影響不大，業者有誠意提出回饋方案，並採行雇用在地居民等敦親睦鄰措施，將會繼續努力協調。