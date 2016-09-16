納骨塔免來 水上鄉民退席拒聽說明會
2016-09-16 17:35
水上鄉中和村居民表達反對納骨塔興建案立場。（記者林宜樟攝）
〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府日前提出在水上鄉忠和村興建「富貴山莊」納骨塔，業者今天下午召開說明會，雖有約兩百多名村民到場，但會議才召開不到10分鐘，居民便離席抗議，宣告流會。
這場「富貴山莊」納骨塔展業說明會，在忠和村社區活動中心舉辦，水上鄉長劉敬祥、縣議員王啓澧、林緗亭、林沐惠、林寶瓶、陳保仁、詹琬蓁，及水上鄉代表會副主席賴振亮、代表簡瑞峰、林明志、吳建霖、陳德榮、黃詠隆、林芳琪、陸怡蓁都到場關心；但說明會才剛進行講解基地位置時，忽然有民眾高喊抗議「不想聽了」，隨即離席，其餘居民也紛紛離開。
簡瑞峰說，他是在地人，竟然最近才知村內有納骨塔興建案，他認為納骨塔帶來的喪葬人潮、車輛會影響交通，也會影響在地地價，堅決反對；在大多數村民都不知此案的情況下，才連署幾天，就已取得兩百多位居民簽名反對，隨後他並與反對居民拿著抗議布條，高喊「我們不要納骨塔」。
劉敬祥則說，納骨塔興建案主管機關是縣府，縣府來文告知詢問公所意見，公所乃回文表示要求召開公聽會，由於納骨塔會影響居民安寧，公所與鄉親一致，採反對立場；忠和村長張順興也表示反對。
富貴山庄經理王藝臻則解釋，納骨塔興建地點位於增光寺旁小路內，並非在縣道165線嘉白公路旁，且非高塔，而是三樓建築，對景觀及居民影響不大，業者有誠意提出回饋方案，並採行雇用在地居民等敦親睦鄰措施，將會繼續努力協調。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 砍完慰問金、恐刪教育補助...軍公教福利時代將結束？
- 小模喇舌FBI帥哥 影片遭上傳「崩潰大哭」！
- 國軍步槍意象圖 有人酸有人挺
- 揪感心！ 消防替代役男退役日悄送謝卡
- 台電全台動員 力拚今晚恢復9成供電
- 《黑世代 酷女孩》暗黑惡魔
- 歐洲議會邀請達賴喇嘛 中國生氣了
- 退休軍公教子女教育補助年耗10億 立委籲刪
- （北市）國光西站下月拆 業者開價3億補償
- 藍營要中客只去「九二」縣市 達人排出這款行程…
- 81歲老兵上央視 嘆孫輩都是「小台獨」
- 高市撤災防中心獨留國軍 基層官兵：不要這樣子欺負軍人！
- 高市農損4.6億 啟動現金救助
- 北北基今未達停止上班上課標準 5縣市待公布
- 健康比一比 川普稍微過重 希拉蕊肺炎好轉
- NBA》感謝他的付出 騎士將給前教頭布拉特冠軍戒
- 09/16 各報重點新聞一覽
- 不熟希特勒缺乏國際觀？葉丙成：不知愛黛兒比較嚴重
- 5森林研究員受困花蓮山區 直升機救出
- 中職》曾學鋒哥揮棒動作 高國輝要挑戰最速百轟
- 《時尚大腕》蕾哈娜前衛視線
- 《屍速列車》2大Bug 網友解密讓你秒懂
- LED路燈太刺眼 中市議員向建設局陳情
- 《釧兒》中秋連演4場 澎恰恰分飾兩角激動落淚
- 有沙灘有觀景台》關西廢墟 變身賞景秘境
- 國軍動員上千兵力恢復高雄市容 花媽：深深感激
- 自由廣場》〈李筱峰專欄〉九月「三感」
- 罹肺炎休養3天後 希拉蕊再上路拼選戰
- 地景藝術節重開 社區小旅行出團
- 馬勒卡颱風來襲 宜蘭蔥農搶收、飛天火車要「降落」
- 《黑世代 酷女孩》蕾絲哥德
- 不分日夜瘋抓寶 失眠更嚴重
- 馬勒卡直衝東北角 朱立倫查看防災整備
- 強風吹不倒 恆春iphone7準時開賣
- 出遊過節 宮廟賞月兼祈福
- 柯有倫為戲穿女裝 林予晞肚皮舞處女秀
- 中颱馬勒卡增強！北北基納入陸警範圍
- 水林版清明上河圖在我家！遊子返鄉畫出旅遊風景
- 屏東最年長人瑞彭玉梅辭世 享嵩壽115歲
- 台東男子清災後水溝 遭鋼筋刺穿右小腿
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：納骨塔免來 水上鄉民退席拒聽說明會
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分