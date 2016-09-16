「我要搶劫快報警！」男心情壞 持刀搶超商

2016-09-16 17:14

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市1名33歳林姓男子，疑因心情不好，今天上午10時許竟到北市松山區一家超商，持預藏的水果刀告訴女店員「我要搶劫，妳快報警！」然後隨意拿包菸又拿起啤酒喝了起來，警方獲報啓動快打部隊趕往，將一手持刀、一邊喝酒的林嫌逮捕，訊後依強盜罪嫌送辦。

松山警分局民有派出所表示，林嫌在警方到場時，完全未加抗拒，好整以暇地等員警將他上銬帶走，但在警所內近5小時，卻又顯得精神不濟，狀似醉漢，對警方訊問愛理不理，或呆坐或低頭沈思，一度譲警方懷疑他罹有「思覺失調症」，問及行搶原因，林嫌僅淡定回答「心情不好」，是否要求通知家屬？他卻激動「不要！免通知！」警方不排除林嫌可能和家人鬧脾氣，心情不好竟持刀搶劫想吃牢飯。

松山警方今天上午10時32分據報，北市民權東路三段106巷內某超商，有人持刀搶劫，出動快打6名線上警力馳往，在櫃枱旁逮捕林姓男子。