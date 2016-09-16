行善團不僅修繕還有保固維修 住得好安心

2016-09-16 17:31

〔記者林孟婷／台南報導〕強烈颱風莫蘭蒂襲台，在颱風來台前後期間，安定區公所的「安定行善團」特此針對已修繕個案進行其居家環境改善程度的檢視，發現於去年十月原來修繕屋頂漏水狀況的中沙里林姓住戶，仍有漏水狀況，於是趕在颱風前幫忙修繕整修，同時檢查其他個案的住家環境與安全。

安定區長柳世雄表示，「安定行善團」到目前為止共執行十五戶個案、總共執行金額已達一百多萬元，這期間不僅修繕房屋，還進行維修再保固檢視的動作，讓每一個個案都不只是一次性的執行，也會再次檢視案家居住在修繕完畢後的房子裡，是否還有其他環節或問題需要再協助，也是行善團最為重視的目標。

此次行善團修繕補強行動，屬於維修保固範圍，故並未收取任何修繕費用，即達到「再檢視」的愛心行動目的，讓案家透過行善團的即時補強作業，不用再擔心豪大雨導致屋漏的情形。

柳世雄指出，「行善團」因為具備「在地幫助、在地深耕」的行善特性及理念，所以可以即時、有效的在第一時間幫助到需要受援助的弱勢家戶。