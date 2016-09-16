| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

行善團不僅修繕還有保固維修 住得好安心

2016-09-16  17:31

〔記者林孟婷／台南報導〕強烈颱風莫蘭蒂襲台，在颱風來台前後期間，安定區公所的「安定行善團」特此針對已修繕個案進行其居家環境改善程度的檢視，發現於去年十月原來修繕屋頂漏水狀況的中沙里林姓住戶，仍有漏水狀況，於是趕在颱風前幫忙修繕整修，同時檢查其他個案的住家環境與安全。

安定區長柳世雄表示，「安定行善團」到目前為止共執行十五戶個案、總共執行金額已達一百多萬元，這期間不僅修繕房屋，還進行維修再保固檢視的動作，讓每一個個案都不只是一次性的執行，也會再次檢視案家居住在修繕完畢後的房子裡，是否還有其他環節或問題需要再協助，也是行善團最為重視的目標。

此次行善團修繕補強行動，屬於維修保固範圍，故並未收取任何修繕費用，即達到「再檢視」的愛心行動目的，讓案家透過行善團的即時補強作業，不用再擔心豪大雨導致屋漏的情形。

柳世雄指出，「行善團」因為具備「在地幫助、在地深耕」的行善特性及理念，所以可以即時、有效的在第一時間幫助到需要受援助的弱勢家戶。

廣告
  • 安定行善團不僅進行修繕工作，也會幫忙個案進行保固維修。（記者林孟婷翻攝）

    安定行善團不僅進行修繕工作，也會幫忙個案進行保固維修。（記者林孟婷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 修繕 修繕房屋 安定行善團
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
煙燻小PIZZA
海鮮BBQ醬
全身都是寶的柚子
備料不再手忙腳亂
轉寄

標題：行善團不僅修繕還有保固維修 住得好安心


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月16日‧星期五‧丙申年八月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.