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溫馨！小貓躲機車喵喵叫 救出後車主願領養

2016-09-16  16:50

〔記者吳昇儒／基隆報導〕「警察先生幫幫忙，我的前輪有貓」基隆市警二分局信義派出所長張英華昨日深夜巡邏經過信一路時，發現一名女子招手求援，靠近詢問才知是她的機車前輪躲進一隻幼貓，擔心輾斃牠不敢行駛，卻遇到中秋佳節，機車行都沒開，不知所措。張所長立刻在附近尋找機車行，剛好有一家在烤肉，立刻請師傅幫忙，救出幼貓，該名女子也決定帶回飼養。

女子向警方表示，自己從瑞芳騎車要回安一路的家中，邊騎邊聽見貓叫聲，原以為是聽錯，未料停下機車後，看見有貓尾巴在輪胎周邊晃，擔心行駛輾死貓，只好停在路旁，但四處尋找機車行，卻因為是中秋節沒有店家開門。

所長張英華伸手想將幼貓抱出，沒想到小貓卻整隻躲進機車前殼中，加上沒有工具，一時不知如何是好；突然心生一計，想到中秋節大家都在烤肉，可能有機車行會在店門口烤肉，就能找專業技師幫忙。

巡邏車開始四處尋找，剛好碰見一家機車行，外面正好在烤肉，趕緊詢問是否可以幫忙，維修師傅也非常阿莎力立刻拿出工具一起救貓；師傅將機車前殼拆卸之後， 順利將幼貓救出。

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  • 警方發現幼貓躲在機車前輪凹槽中。（記者吳昇儒翻攝）

    警方發現幼貓躲在機車前輪凹槽中。（記者吳昇儒翻攝）

  • 機車維修師傅將車殼拆開，救出幼貓（記者吳昇儒翻攝）

    機車維修師傅將車殼拆開，救出幼貓（記者吳昇儒翻攝）

  • 女子拿出手提包，決定將被救出的幼貓帶回飼養。（記者吳昇儒翻攝）

    女子拿出手提包，決定將被救出的幼貓帶回飼養。（記者吳昇儒翻攝）

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