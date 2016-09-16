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女駕駛闖紅燈 撞死績優高中孝子

2016-09-16  16:12

〔記者黃捷／新北報導〕江姓爺孫倆今晨騎機車要到自家菜園，卻遭開車闖紅燈的程姓女駕駛撞上，造成爺孫死亡，祖母得知噩耗，忍不住痛哭說：「孫子孝順成績好，怎麼跟阿公出個門，兩個都回不來了…」

祖母表示，孫子江偉聖就讀百齡高中二年級，成績幾乎都是全班第二，聽說也是社團幹部，假日經常參與活動。

祖母說，一家人三代同堂，住在淡水，江偉聖還有個弟弟，兄弟倆平時都「不准」父母、爺奶做家事，舉凡洗衣、掃地、倒垃圾都是他們輪著做。

她說，阿公在淡金路上有個菜園，昨天颱風過後，預計今天一早去整理，江偉聖剛好放中秋連假，沒有社團活動，便自告奮勇要幫阿公的忙，沒想兩個一出門，卻都回不來了。

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  • 警方帶肇事的程姓女駕駛到醫院相驗。（記者黃捷攝）

    警方帶肇事的程姓女駕駛到醫院相驗。（記者黃捷攝）

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