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竊盜慣犯趁中秋夜竊取荖葉苗 警民合逮

2016-09-16  16:40

［記者王秀亭／台東報導］台東荖葉園在尼伯特風災重創，荖葉種苗價格高漲，台東市嚴姓竊盜慣犯農友利用中秋團圓夜，到台東市大學路旁的荖葉園竊取種苗，當場被及警方合力阻止，並在園內起出捆綁好的六包荖葉苗，嫌犯見證據確鑿，只好坦承犯案。

荖葉苗原本是荖葉農友間互相交流轉贈的東西，7月尼伯特颱風重創台東地區，七成荖葉園被吹倒，農民急於復耕，荖葉種苗要買也買不到，1株種苗喊價到25元，台東市陳姓農友為了復耕，特地保留自家荖葉種苗，僅用人力清除荖葉棚架，卻受到宵小覬覦。

陳姓農友表示，尼伯特風災後自己保留的荖葉種苗已被偷2次，昨晚中秋夜，家人都提前到親友家避災，自己一人獨留家裡，便開車巡田，赫見荖葉園裡有燈，發覺不妙，趕緊用車擋住竊賊機車，再下車查看，並通報警方。

警方到場後，嚴嫌一開始辯稱在田裡撿蝸牛，卻不見撿蝸牛的袋子等工具，警方隨後在荖葉園門口發現6大包以捆綁好的種苗，市價超過3萬元，隨後又在田裡發現刀子等工具，嚴嫌難以辯解，只好坦承犯案。

陳姓農友說，尼伯特已讓自家荖葉園損失上百萬元，本想用自家荖葉苗復耕，也接連被偷，還好中秋夜警覺性地到田裡巡查，不然又要再損失一次。

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  • 警方在荖葉園裡找到嫌犯偷的荖葉種苗。（記者王秀亭翻攝）

    警方在荖葉園裡找到嫌犯偷的荖葉種苗。（記者王秀亭翻攝）

  • 警方在荖葉園裡發現作案工具。（記者王秀亭攝）

    警方在荖葉園裡發現作案工具。（記者王秀亭攝）

  • 嚴姓嫌犯百口莫辯。（記者王秀亭翻攝）

    嚴姓嫌犯百口莫辯。（記者王秀亭翻攝）

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