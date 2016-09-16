| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
馬勒卡風狂 東部達停班課標準 北北基快達標
 首頁 > 社會

跳陣頭也能跳到引擎蓋 警方嚴辦到底

2016-09-16  15:54

〔記者王捷／台南報導〕台南某間神壇今日下午在中西區遶境，沒有申請路權也罷，阻礙的汽車駕駛人通過時，汽車駕駛人按了喇叭，不料一群陣頭少年便團團包圍住按喇叭的轎車，甚至有人踏上汽車引擎蓋，態度實在囂張，有網友看到以後酸「台南最美麗的風景」也有晚網友酸說，台南適合作夢的城市。

警方指出，今日下午一時許，中西區的開基共善堂的陣頭隊伍從郡緯街轉進西門路，當時西門路是綠燈，不過陣頭成員不顧交通規則，硬闖西門路，一輛轎車對陣頭按了一生喇叭，不料卻被陣頭成員包圍，還有一名成員跳到汽車引擎蓋上挑釁，此舉已經設限社會秩序維護法，囂張行為警方不能容忍，一定會嚴逞陣頭成員。

有網友指稱現場沒有交管，警方澄清是因為陣頭遶境沒有經過合法申請。有網友得知後謔稱，跳八家將也能跳到車上去、神明的臉都被丟光了。

相關影音

廣告
  • 台南廟會遶境不僅沒申請路權，陣頭成員還囂張包圍轎車、跳到汽車上挑釁路過民眾。（記者王捷翻攝）

    台南廟會遶境不僅沒申請路權，陣頭成員還囂張包圍轎車、跳到汽車上挑釁路過民眾。（記者王捷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 八家將 陣頭
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
煙燻小PIZZA
海鮮BBQ醬
全身都是寶的柚子
備料不再手忙腳亂
轉寄

標題：跳陣頭也能跳到引擎蓋 警方嚴辦到底


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月16日‧星期五‧丙申年八月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.