跳陣頭也能跳到引擎蓋 警方嚴辦到底

2016-09-16 15:54

〔記者王捷／台南報導〕台南某間神壇今日下午在中西區遶境，沒有申請路權也罷，阻礙的汽車駕駛人通過時，汽車駕駛人按了喇叭，不料一群陣頭少年便團團包圍住按喇叭的轎車，甚至有人踏上汽車引擎蓋，態度實在囂張，有網友看到以後酸「台南最美麗的風景」也有晚網友酸說，台南適合作夢的城市。

警方指出，今日下午一時許，中西區的開基共善堂的陣頭隊伍從郡緯街轉進西門路，當時西門路是綠燈，不過陣頭成員不顧交通規則，硬闖西門路，一輛轎車對陣頭按了一生喇叭，不料卻被陣頭成員包圍，還有一名成員跳到汽車引擎蓋上挑釁，此舉已經設限社會秩序維護法，囂張行為警方不能容忍，一定會嚴逞陣頭成員。

有網友指稱現場沒有交管，警方澄清是因為陣頭遶境沒有經過合法申請。有網友得知後謔稱，跳八家將也能跳到車上去、神明的臉都被丟光了。

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