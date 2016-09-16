肥料倉庫深夜遭撞毀 下午找到肇事車輛

2016-09-16 16:06

〔記者廖淑玲／雲林報導〕肥料倉庫深夜遭撞毀，現場找不到肇事車輛，被害屋主求助警方，盼揪出肇事逃逸者，警方全力偵辦，今天下午查獲肇事車輛為設籍雲林四湖鄉吳姓男子所有，已傳訊他到案說明。

黃姓鎮民今天清晨5點多，準備要下田工作時，到他所有位在土庫鎮宮北里三義路一處堆放肥料的倉庫，一看都嚇傻了，倉庫被撞得半毀，鐵捲門凹陷，外柱和牆壁、窗戶被撞斷，趕緊報警處理，為避免坍塌愈來愈嚴重，黃姓屋主趕緊找來工人搶修，痛責肇事逃逸者「太超過」。

被撞毀的倉庫內雖未裝設監視器，經警方調閱附近路口監視器，研判是一輛白色自小客車闖禍，加上現場遺留一支白色的右前保險桿，警方比對後全力追查肇事車輛。

警方調查，該輛白色自小客車今天凌晨1點多行經該路段時，不明原因衝撞進路旁的這座倉庫，所幸時值深夜，屋內沒有住人，否則後果不堪設想，警方鍥而不捨追查，終於查獲肇事車輛車牌，已傳訊吳姓車主到案說明，警方快速破案也讓被害屋主「足感心」。